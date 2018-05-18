Китай поддался: Трампу предложены уступки на сотни миллиардов

Китай предложил США пакет мер для сокращения дефицита торгового баланса на 200 миллиардов долларов. Со ссылкой на источники в Белом доме сообщает Reuters.



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При условии, что Вашингтон примет предложение, основным бенефициаром сделки станет корпорация Boeing. По словам источника, Китай предлагает тарифы на четыре миллиарда долларов на фрукты, орехи, свинину, а также вино из США.

Напомним, отношения Вашингтона и Пекина обострились в 2018 году, после того как в США был опубликован список из 1,3 тысячи китайских товаров, против которых могут быть введены импортные пошлины. Одной из причин ограничений стал высокий уровень торгового дефицита.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что Китай зеркально ответил США в санкционной войне протекционистскими тарифами.

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