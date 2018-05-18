Российские ракетоносцы застали США врасплох

Российские стратегические бомбардировщики Ту-95 своими полетами над Северным Ледовитым океаном обескуражили ВВС США.

Фото: mil.ru

Об этом заявил командующий дальней авиацией Воздушно-космических сил (ВКС) России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш. По его словам, для сопровождения этого полета поднялась всего одна пара истребителей F-22 ВВС США.

"Всего одна, это говорит о том, что сработал определенный эффект внезапности", - отметил Кобылаш.

Ранее сообщалось, что 12 мая два ракетоносца Ту-95 вместе с противолодочными самолетами Ту-142 выполнили успешный 17-часовой полет в районе Северного Ледовитого океана, Берингова и Охотского морей.

По данным военных, отрабатывалась дозаправка топливом в воздухе. Самолеты сопровождались экипажами истребителей МиГ-31 и Су-35 Воздушно-космических сил.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в ночь на 18 апреля пара российских бомбардировщиков Ту-95, способных нести ядерные заряды, пролетев в 100 милях от острова Кадьяк на Аляске и в 280 милях от базы ВВС США Elmendorf, заставила подняться в воздух американские истребители.

Об этом, ссылаясь на источники в правительстве США, сообщает Fox News. Как отмечает телеканал, такой "демонстративный пролет" на столь близком расстоянии от берегов США случился впервые с момента вступления в должность президента Дональда Трампа.

На перехват им были направлены два истребителя F-22 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3. Самолеты летели параллельными курсами около 12 минут. Затем российские бомбардировщики развернулись и легли на обратный курс.

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