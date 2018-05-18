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Адмирал США: Второй флот готов топить русских в Атлантике

Мир

Министерство обороны США недавно объявило о возвращении Второго флота, который традиционно охранял атлантические подходы к американскому континенту.

Адмирал США: Второй флот готов топить русских в Атлантике. 386986.jpeg
Фото: flickr.com

Об этом Bloomberg напомнил генерал Джеймс Ставридис.  Это подразделение было расформировано еще в 2011 году для освобождения средств под строительство новых кораблей. США начали сокращать численность своего атлантического флота в 1989 году, посчитав Россию меньшей угрозой, чем СССР. 

По словам Ставридиса, сегодня Путин возродил мощь российского подводного флота, поэтому США стоит быть готовыми к вызовам новых реалий.

Согласно планам, Второй флот будет отвечать за особые операции, чтобы не позволить России доминировать в северной части Атлантики. В рамках этой миссии, подчеркнул Ставридис, американские военные будут заниматься разведкой, в том числе с использованием беспилотников, отслеживать российские подлодки с помощью патрульных самолётов вроде новых  P-8 Poseidon. Также им придется  использовать подводные системы мониторинга, проводить учения на море, а также обеспечивать связь между наземными базами по обе стороны Атлантики. 

Ставридис признал, что у военных вызывает серьезные опасения тенденция проводить тренировки сражений друг против друга. В реальности возвращение Второго флота должно сопровождаться попытками сократить вероятность тактического конфликта с Россией.

Напомним, ранее заместитель директора центра изучения ВМС в Гудзоновском институте Брайан Макграт говорил, что одной из главных задач Второго флота ВМС США будет противостояние атомным подводным лодкам России в Атлантическом океане.

Он упомянул российские субмарины "Ясень", оборудованные ракетами с ядерными боеголовками, которые способны поразить большинство городов на востоке США в пределах их радиуса действия.

До этого главком ВМС США адмирал Джон Ричардсон объявил о воссоздании Второго флота ВМС, который был расформирован в 2011 году в ходе реорганизации, в связи с усилением конкуренции держав. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью Frankfurter Allgemeine отмечал, что Кремль инвестирует громадные деньги в подводный флот и что с 2013 года российский флот получил 13 новых подлодок. 

Конечно, ситуация своим напряжением очень напоминает события 60-х годов прошлого века. И об этом, к примеру, говорит в своей публикации для National Interest обозреватель Дейв Маджумдар. Но при этом она и более опасна: за последние десятилетия в США утрачен опыт "взаимодействия с другой державой", но появилась привычка смотреть сверху вниз на иные государства, ожидая немедленного исполнения любого указа, поступившего из Вашингтона.

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Темы сша атлантика подводный флот
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