Подлодка США ушла от российской субмарины и ударила по Сирии

Военные эксперты США заявили, что американская подлодка класса "Вирджиния" "Джон Уорнер" перед нанесением удара по Сирии уклонилась от российской субмарины.

По словам американского военного эксперта Брайана Кларка, "Джон Уорнер" смог уйти от российской подлодки. Кларк отметил, что эта операция позволит американским военным получить информацию о способностях такого конкурента, как Россия, противостоять США.

Также сообщается, что американские ракеты JASSM-ER запустили также с двух бомбардировщиков B-1B, которые оказались вне пределов досягаемости российских систем ПВО. Все эти ракеты якобы достигли своих целей.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что подводной лодке королевских ВМС помешали принять участие в ракетном обстреле Сирии российские субмарины.

Как пишет The Times, подводная лодка класса Astute была вынуждена в это время маневрировать в противостоянии с российскими субмаринами. Таким образом, вместо удара по Сирии подводникам пришлось уходить от двух российских субмарин и двух фрегатов ВМФ России в Восточном Средиземноморье.

В итоге дизельные подводные лодки РФ в течение нескольких дней преследовали британскую ударную подлодку класса Astute в водах Средиземного моря, сев ей на хвост. Западные эксперты называют подводные лодки ВМС России "черными дырами" в связи с тем, что они двигаются очень быстро и их сложно обнаружить.

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