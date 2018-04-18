Россия отказалась наказывать "Боинг" из-за санкций США

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что ответные меры на санкции США не коснутся поставок титана "ВСМПО-Ависма".

Мантуров заявил в интервью телеканалу "Россия 24", что, Россия не хочет уподобляться Украине в вопросе разрыва связей, поскольку это отразится, в первую очередь, на "отгрузке продукции компании "ВСМПО-Ависма" и на совместном российско-американском предприятии, которое размещено в Титановой долине в Свердловской области. Зачем принимать решения, которые отрицательно скажутся на наших предприятиях, на наших производителях".

Ранее Госдума подготовила законопроект об ответных мерах на американские санкции. Документ, среди прочего, предполагает прекращение или приостановку международного сотрудничества РФ с США.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что в Совете Федерации заявили, что Россия в случае принятия закона об ответных мерах на антироссийскую политику США перестанет поставлять в эту страну титан.

Как заявил председатель комитета Совета Федерации по бюджету Сергей Рябухин, внесенный в Госдуму законопроект об ответных мерах на действия США предусматривает, запрет или ограничение на вывоз американской стороной из России продукции и оборудования из редкоземельных металлов.

"В число редкоземельных металлов, которые Россия поставляет в США, входит титан, который необходим для технологического цикла производства "Боингов", - сказал Рябухин.

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