ОЗХО не нашла вещества BZ в образцах из Солсбери

Специалисты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не подтвердили наличие вещества BZ в образцах из Солсбери.

Фото: flickr.com/OPCW

Как заявил глава лаборатории ОЗХО и глава посетившей Великобританию группы по оказанию технической помощи Марк-Майкл Блум, "вещество BZ, о котором упоминается в публичных заявлениях, находилось в контрольных образцах, подготовленных лабораторией ОЗХО в соответствии с порядком контроля качества".

По его словам, "они не имели ничего общего с образцами, собранными группой экспертов ОЗХО в Солсбери".

Генеральный директор ОЗХО Ахмет Узюмджю, выступая на внеочередном заседании Исполнительного совета организации, посвященного инциденту в Солсбери, добавил, что организация продолжит проводить встречи Исполнительного совета и брифинги для информирования о своей деятельности и разъяснения ряда вопросов.

"Правда.Ру" ранее сообщала о том, что постоянный представитель Великобритании при ОЗХО Питер Уилсон заявил, что экспертам Организации по запрещению химического оружия не удалось установить страну происхождения яда, использованного в Солсбери.

Напомним, 4 марта в Великобритании были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Премьер-министр Тереза Мэй сразу же заявила, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство.

Буквально через пару недель ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и некоторые другие начали высылку российских дипломатов, что привело к зеркальным ответам со стороны России.

Читайте также:

Британия начала арест российского имущества

Вызов принят: Москва ответила на ультиматум Лондона

Глава британского генштаба предрек неожиданную войну с Россией