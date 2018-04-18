Природа сорвала планы Латвии насчет границы с Россией

Министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис ("Единство") заявил, что ливни, которые в прошлом году привели к наводнению на востоке страны, препятствовали работам по укреплению границы с Россией.

Козловскис в интервью телеканалу LTV пояснил, что "в этом году границу укрепить не успеют. Возможно, это удастся в следующем году, помешали ливни".

Министр признал также, что погранохрана испытывает кадровый голод. В настоящий момент не хватает более 200 пограничников.

Латвии нужны 17 млн евро для того, чтобы "защитить" свою границу от нашей страны. Козловскис пояснил, что новые оборонительные сооружения требуются для того, чтобы предотвратить проникновение в страну нелегалов.

Министр внутренних дел добавил в эфире LTV, что федеральному бюджету Латвии проще выделить необходимую сумму на защиту пограничных территорий, чем постоянно тратить деньги на обратные билеты для тех, кто не соответствует, по латвийским меркам, статусу беженца, и на их депортацию.

Правда.Ру сообщала, что недавно Латвия возмущалась появлением российских судов на водной границе между странами, причем на нейтральной.

Читайте также:

Американские танки вошли в Латвию

Актуально: Минюст Латвии объявил тендер на исследования по определению доли Латвийской ССР в военном бюджете СССР

Латышка избила трехлетнего русского ребенка, выгоняя его с пляжа за этническую принадлежность