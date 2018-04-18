Постоянный представитель Великобритании при ОЗХО Питер Уилсон заявил, что экспертам Организации по запрещению химического оружия не удалось установить страну происхождения яда, использованного в Солсбери.
Уилсон пояснил, что лабораторию изготовления эксперты определить не смогли, и напомнил, что все пробы свидетельствуют об использовании боевого отравляющего вещества типа "Новичок".
Две уполномоченные ОЗХО лаборатории брали пробы из окружающей среды в Солсбери, другие две - биомедицинские пробы.
"Мы считаем, что только у России есть технические способности, эксплуатационный опыт и мотив избрать целью Скрипалей", - добавил представитель Великобритании.
Напомним, ранее Москва направила ОЗХО список из 13 вопросов, связанных с "делом Скрипалей". Согласно одному из них, Москву интересует, "какого рода помощь Лондон запросил у техсекретариата ОЗХО" в связи с "делом Скрипалей".
При этом мандат ОЗХО по расследованию "дела Скрипаля" не предполагает установление ответственных за случившееся.
Напомним, 4 марта в Великобритании были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Премьер-министр Тереза Мэй сразу же заявила, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство.
Буквально через пару недель ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и некоторые другие начали высылку российских дипломатов, что привело к зеркальным ответам со стороны России.
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