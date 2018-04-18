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Источник Правда.Ру

Британия подтвердила, что никто не установил происхождение яда из "дела Скрипалей"

Мир

Постоянный представитель Великобритании при ОЗХО Питер Уилсон заявил, что экспертам  Организации по запрещению химического оружия не удалось установить  страну происхождения яда, использованного в Солсбери. 

Британия подтвердила, что никто не установил происхождение яда из "дела Скрипалей". 386038.jpeg

Уилсон пояснил, что лабораторию изготовления эксперты определить не смогли, и напомнил, что все пробы свидетельствуют об использовании боевого отравляющего вещества типа "Новичок".

Две уполномоченные ОЗХО лаборатории брали пробы из окружающей среды в Солсбери, другие две - биомедицинские пробы.

"Мы считаем, что только у России есть технические способности, эксплуатационный опыт и мотив избрать целью Скрипалей", - добавил представитель Великобритании.

Напомним, ранее Москва направила ОЗХО список из 13 вопросов, связанных с "делом Скрипалей". Согласно одному из них, Москву интересует, "какого рода помощь Лондон запросил у техсекретариата ОЗХО" в связи с "делом Скрипалей".

При этом мандат ОЗХО по расследованию "дела Скрипаля" не предполагает установление ответственных за случившееся.

Напомним, 4 марта в Великобритании были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Премьер-министр Тереза Мэй сразу же заявила, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство.

Буквально через пару недель ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и некоторые другие начали высылку российских дипломатов, что привело к зеркальным ответам со стороны России. 

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Темы скрипаль лаборатория
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