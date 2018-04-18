Постпред Великобритании при ОЗХО Питер Уилсон заявил, что Лондон обязуется ответить на вопросы Москвы по делу Скрипаля в течение десяти дней с момента отправки запроса.
То есть ответ должен поступить до 23 апреля включительно. Уилсон сообщил об этом в ходе выступления на внеочередном заседании Исполнительного совета организации по инциденту в Солсбери.
"13 апреля РФ передала Великобритании список с вопросами согласно статье 9 Конвенции о запрещении химического оружия, - сказал он. - Мы ответим настолько быстро, насколько это возможно, в течение 10 дней, установленных конвенцией".
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Великобритания рассматривает возможность закрытия торгового представительства России в качестве новых санкций по "делу Скрипаля". Власти назвали торгпредство "логовом шпионов".
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