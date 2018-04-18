Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Лондон поклялся за пять дней дать Москве ответы по делу Скрипаля

Мир

Постпред Великобритании при ОЗХО Питер Уилсон  заявил, что Лондон обязуется ответить на вопросы Москвы по делу Скрипаля в течение десяти дней  с момента отправки запроса.

Лондон поклялся за пять дней дать Москве ответы по делу Скрипаля. 386021.jpeg

То есть ответ должен поступить до  23 апреля включительно. Уилсон сообщил об этом  в ходе выступления на внеочередном заседании Исполнительного совета организации по инциденту в Солсбери. 

"13 апреля РФ передала Великобритании список с вопросами согласно статье 9 Конвенции о запрещении химического оружия, - сказал он. - Мы ответим настолько быстро, насколько это возможно, в течение 10 дней, установленных конвенцией".

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Великобритания рассматривает возможность закрытия торгового представительства России в качестве новых санкций по "делу Скрипаля". Власти назвали торгпредство "логовом шпионов".

Читайте также:

СМИ сообщили о быстром улучшении здоровья Юлии Скрипаль

По делу Скрипаля спилили лавочку и сняли дверь

Мировой скандал: зачем на самом деле отравлен Скрипаль

 

 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook
Темы ответ лондон дело скрипаля
Обсудить
Актуальная аналитика
Власть
В последний момент: как Путин и ФСБ спасли "Роснано" от Чубайса
Советское наследие
Предшественники Скрипаля. Продолжаем разговор...
Формула небес
Астролог: рожденные 18.04 неравнодушны
Читательский топ
Ввод флота России в Азовское море напугал Украину
Началось: Армения пошла по пути Украины
Стрельнешь - утопим: подлодки ВМФ России загоняли субмарину НАТО
Израиль, держись: Путин не остановит Иран
Доклад из прошлого. Будущее России по оценкам Национального совета по разведке США
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Украина
Ввод флота России в Азовское море напугал Украину

Украинские военные обеспокоены активизацией российских боевых кораблей в Азовском море.

Ввод флота России в Азовское море напугал Украину
Началось: Армения пошла по пути Украины
Бывший СССР
Началось: Армения пошла по пути Украины
Мир
Стрельнешь - утопим: подлодки ВМФ России загоняли субмарину НАТО
Ближний Восток
Израиль, держись: Путин не остановит Иран
Бывший СССР
Началось: Армения пошла по пути Украины

Армения может не увидеть Сержа Саргсяна премьер-министром. Против его долголетия на политической арене в Ереване протестуют воинственные "молодые люди".

Началось: Армения пошла по пути Украины
СМИ: Трамп хотел разбомбить базы и ПВО России
США и Канада
СМИ: Трамп хотел разбомбить базы и ПВО России
Украина
Ввод флота России в Азовское море напугал Украину
Ближний Восток
Израиль, держись: Путин не остановит Иран
Бывший СССР
Началось: Армения пошла по пути Украины

Армения может не увидеть Сержа Саргсяна премьер-министром. Против его долголетия на политической арене в Ереване протестуют воинственные "молодые люди".

Началось: Армения пошла по пути Украины
На Украине объявили о подготовке к признанию автокефалии "Киевского патриархата"
Украина
На Украине объявили о подготовке к признанию автокефалии "Киевского патриархата"
Мир
Дети Асада отдыхают в "Артеке"
Мир
Такой же, как Путин: Макрон назвал себя ровней президенту России
Игорь Буккер Предшественники Скрипаля. Продолжаем разговор... Игорь Буккер Соломон Соловьев Астролог: рожденные 18.04 неравнодушны Соломон Соловьев Руслан Веснянко Продукты: как мы сами себя объегориваем Руслан Веснянко
Комментарии
В последний момент: как Путин и ФСБ спасли "Роснано" от Чубайса
Коммунисты Греции: США разместили в стране ядерное оружие
В последний момент: как Путин и ФСБ спасли "Роснано" от Чубайса
В последний момент: как Путин и ФСБ спасли "Роснано" от Чубайса
В Москве начался бунт дворников-гастарбайтеров
В Москве начался бунт дворников-гастарбайтеров
Китай объявил аналог "Адмирала Кузнецова" дефектным с рождения
Ввод флота России в Азовское море напугал Украину
В Москве начался бунт дворников-гастарбайтеров
ЕвроСМИ: Россия приползет на коленях, у нее нет денег
Началось: Армения пошла по пути Украины
Началось: Армения пошла по пути Украины
Началось: Армения пошла по пути Украины
Блокировка Telegram как провокация против России
В Москве начался бунт дворников-гастарбайтеров
Началось: Армения пошла по пути Украины
СМИ: "Томагавки" не смогли пройти заслон русских "Красух"
Ножом и огнем: ученик напал на школу в Башкирии
Началось: Армения пошла по пути Украины
Москву очистили от зимы в рекордные сроки
Началось: Армения пошла по пути Украины
Ближний Восток
Израиль, держись: Путин не остановит Иран

Администрация Трампа ищет замену военному контингенту США на севере Сирии. Если она договорится с Саудовской Аравией, то это осложнит обстановку на юге страны.

Израиль, держись: Путин не остановит Иран
По следам Астаны: Сирию в обиду не дадут
Ближний Восток
По следам Астаны: Сирию в обиду не дадут
Сирия: кто выиграл от "тройственной агрессии"?
Ближний Восток
Сирия: кто выиграл от "тройственной агрессии"?
Почему растет смелость Азербайджана
Бывший СССР
Почему растет смелость Азербайджана
Animal Trump, или Лицемерный вой о сирийских детях
США и Канада
Animal Trump, или Лицемерный вой о сирийских детях
Обложили: "англичанка" заходит с Арктики
Мир
Обложили: "англичанка" заходит с Арктики
Контуры большой войны: Эр-Рияд замахнулся на Тегеран
Центр. Азия
Контуры большой войны: Эр-Рияд замахнулся на Тегеран
Израиль бросил вызов Ирану
Ближний Восток
Израиль бросил вызов Ирану
Что важно для России в победе Орбана в Венгрии
Евросоюз
Что важно для России в победе Орбана в Венгрии
Кого развалит вторая холодная война
Мир
Кого развалит вторая холодная война
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Промокоды Диеты Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «ИГИЛ» (ИГ, Исламское Государство), «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра»), Национал-Большевистская партия, «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «НСО», «РНЕ», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы». Полный перечень организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался