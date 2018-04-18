Раскрыты подробности о связях Березовского с британскими спецслужбами

Российский генеральный прокурор Юрий Чайка заявил, что Борис Березовский не мог достать полоний для отравления Александра Литвиненко, хотя действовал вместе со спецслужбами Британии.

По словам Чайки, именно за это Березовский поплатился жизнью, когда решил вернуться на родину.

Чайка в рамках своего выступления с докладом в Совфеде напомнил, что Литвиненко, бежавший в Великобританию, умер в ноябре 2006 года вскоре после получения британского гражданства.

После его смерти экспертиза выявила в организме Литвиненко значительное количество радиоактивного полония-210.

"Хотя Березовский играл ключевую роль в этой провокации, автором сценария он не являлся. При всех его криминальных талантах, достать полоний Березовский просто не мог физически, не его это уровень", - сказал Чайка.

"Спецслужбы не могли допустить, чтобы носитель секретов об акте ядерного терроризма, который был совершен в отношении Литвиненко, выехал за пределы Великобритании, и это стало бы известно в России", - подытожил Чайка.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что бывший руководитель службы безопасности Березовского Сергей Соколов в свое время делал совершенно сенсационные заявления. По его словам, Березовский заказывал его агентству "Атолл" физическое уничтожение своего друга, владельца НТВ медиамагната Гусинского , и даже самого Коржакова, начальника личной охраны президента Ельцина.

Таким образом, на основании материалов СМИ у Генеральной прокуратуры прорисовывается реальная возможность привлечь гражданина Березовского Б. А. в качестве обвиняемого по уголовному делу об организации тягчайших преступлений - организации двух заказных убийств, если не трех. А после разрыва с Березовским на его, Соколова, устранение заказ пришел уже из Лондона.

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