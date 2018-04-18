СМИ: Трамп лично разрешил Израилю бомбить Сирию

Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху обращался к американскому президенту Дональду Трампу с просьбой одобрить авиаудар по сирийскому аэродрому.

По данным The Wall Street Journal, премьер-министр Израиля приказал поднять в воздух самолеты F-15 лишь после того, как получил согласие главы американского государства.

Издание сообщает, что незадолго до этого на сирийскую авиабазу были доставлены иранские средства противовоздушной обороны, которые были уничтожены в результате израильского авиаудара.

В итоге уничтожен ангар, где хранились иранские беспилотники. Четверо иранских военных советников погибли.

Ракетный удар Израиля по базе сирийских ВВС в провинции Хомс стал неприятным сюрпризом для Москвы. Хотя российские информационные агентства сообщали о том, что Минобороны России осудило израильскую атаку, в заявлении официального представителя оборонного ведомства звучит не столько осуждение, сколько констатация факта.

Да, именно израильские F-15, не входя в воздушное пространство Сирии, с территории Ливана выпустили по сирийской авиабазе 8 ракет, пять из которых были сбиты силами ПВО Сирии. МИД России, как и Минобороны, не спешило с заявлением, в котором прозвучало бы осуждение действий Тель-Авива.

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