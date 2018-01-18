Македонию позовут в НАТО, как только она сменит название

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Македонию пригласят в НАТО сразу, как только решится спор о ее названии.

"Союзники согласились с тем, что НАТО предложит вашей стране присоединиться к альянсу, как только будет достигнуто взаимоприемлемое решение по проблеме названия страны в рамках ООН", — цитирует Столтенберга EUobserver.

Греция считает, что Македония "украла" название в одной из северных греческих провинций, и поэтому блокирует диалог по вступлению страны в НАТО и ЕС. Продолжается спор с 1991 года.

На эту тему Генсек НАТО выступил в македонском парламенте. "Перед штаб-квартирой НАТО еще есть место для большего количества флагов", — сказал он депутатам, имея в виду присоединение Черногории в альянс в прошлом году."Еще много тяжелой работы нужно осуществить. Это, конечно, означает решение вопроса о названии вашей страны", — добавил он.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что о своей поддержке Македонии на пути к вступлению в НАТО заявил на встрече с македонским премьером Зораном Заевым генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Двери НАТО остаются открытыми, мы продолжаем поддерживать Македонию на пути к возможному членству в НАТО в будущем", — цитирует Столтенберга РИА "Новости".

Ради членства в альянсе Македония готова пойти на серьезные жертвы. В частности, речь идет о переименовании страны. Загвоздка в том, что в давно состоящей в НАТО Греции есть своя Македония — так называется одна из областей страны. Чтобы их не путали, греки предложили потенциальному "собрату" переименовать страну, например, в "бывшую югославскую Республику Македонию".

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