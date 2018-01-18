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Источник Правда.Ру

Трамп назвал самую опасную страну мира

Мир

Президент США Дональд Трамп назвал Мексику самой опасной страной мира. И добавил, что только строительство стены на границе Соединённых Штатов и Мексики сможет остановить поток наркотиков из "самой опасной страны мира".

Трамп назвал самую опасную страну мира. Трамп назвал самую опасную страну мира

"Нам нужна Стена для безопасности и защиты нашей страны. Нам нужна стена для того, чтобы остановить поток наркотиков из Мексики, которая является самой опасной страной мира", — написал Трамп в своем "твиттере".

Президент добавил, что не менял своего мнения по строительству стены.

"Стена — это и есть стена, это никогда не менялось и не эволюционировало с самого первого дня, когда я это задумал", — написал американский лидер.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что президент США Дональд Трамп заявил, что строительство стены на границе с Мексикой будет продолжаться.

В своем Twitter Трамп сообщил, что "стена, строительство которой уже идет в форме реновации старых и существующих заграждений и стен, будет строиться и в дальнейшем".

Американский президент также прокомментировал свою встречу с лидерами демократов в конгрессе Нэнси Пелоси и Чаком Шумером, которая прошла в среду.

Речь на встрече велась о программе для детей-мигрантов DACA ("Отложенные меры в отношении детей-иммигрантов"), а также налоговой реформы, безопасности на границах, инфраструктуры и торговли.

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