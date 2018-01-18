Японцы будут выходить на пенсию после 70 лет

В Японии примут законопроект, касающийся создания "нестареющего общества". Японцам предложат "оставаться здоровыми" и работать до 70 лет, сообщает Japan Times.

Причем, власти надеются, что люди будут работать и после 70 лет. Сейчас японцы могут выйти на пенсию в любой момент после 60 лет. И чем позже человек уходит на пенсию, тем больше ему платят. То есть люди смогут откладывать выход на пенсию, получать больше денег и быть уверенными в том, что можно жить дольше.

В Японии есть серьезная проблема, связанная со старением населения. В 2016 году число японцев, чей возраст составлял от 60 до 64 лет, составляло 64,6% от всего населения. К 2020 году он может увеличится до 67%.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что пенсионный фонд России заявил об отсутствии в стране пенсионеров с ежемесячным доходом ниже прожиточного минимума. Так пенсфонд подвел итоги года.

В частности, в этом году федеральную доплату к пенсии, чтобы приблизить ее до уровня прожиточного минимума, получили 3,9 млн человек. В целом в 2017 году Пенсионный фонд направил на пенсионное и социальное обеспечение 8,1 трлн рублей, отчиталось ведомство.

Средняя пенсия в 2018 г. вырастет до 14 300 руб., в 2019 г. — до 14 900 руб., а в 2020 г. — до 15 400 руб., следует из информационных материалов ПФР.

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