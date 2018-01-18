В Киеве в Оболонском суде сотрудник управления госохраны Виктор Резниченко рассказал подробности бегства экс-президента Виктора Януковича в Россию. Это произошло в феврале 2014 года, сообщает "Интерфакс".
По словам охранника, 21 февраля Янукорвич первую половину дня провел в здании администрации, а после обеда выехал в Межигорье. Резниченко все это время сопровождал президента. Вечером 21 февраля Янукович с семьей вылетел на двух вертолетах из резиденции "Межигорье" в Харьков, где все они пересели на два самолета Falcon и вылетели в неизвестном направлении.
Диспетчер передал экипажу команду Александра Турчинова вернуться на аэродром. Но самолеты приземлились в Донецке, где Янукович с охраной пересели в машины и уехали в сторону Крыма. Кортеж остановился у края поля в Запорожье и подал сигнал фарами. В этом месте приземлились три вертолета. На их бортах были изображены красные звезды, на пилотах — военная форма, но без шевронов.
"Я думаю, что это были вертолеты Российской Федерации", — сказал Резниченко. Вертолеты перевезли Януковича в Крым, где охранники покинули его.
Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!
Когда стало известно, что РФ создает ядерную торпеду, способную уничтожить основные порты США, американцы не боялись: работа на годы. Но прошла лишь пара лет...
Президент Казахстана, посетив американского коллегу, вел себя очень уж подобострастно. Политолог Жумакадыр Акенеев увидел в их встрече повод для опасений Москвы
Президент Казахстана, посетив американского коллегу, вел себя очень уж подобострастно. Политолог Жумакадыр Акенеев увидел в их встрече повод для опасений Москвы
2 января 1909 года умер отец Иоанн Кронштадтский — один из самых "закрытых" святых ХIХ века, защитник бедных, исцелитель алкоголиков, ревнитель духовного брака.