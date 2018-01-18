Стали известны подробности бегства Януковича в Россию

В Киеве в Оболонском суде сотрудник управления госохраны Виктор Резниченко рассказал подробности бегства экс-президента Виктора Януковича в Россию. Это произошло в феврале 2014 года, сообщает "Интерфакс".

По словам охранника, 21 февраля Янукорвич первую половину дня провел в здании администрации, а после обеда выехал в Межигорье. Резниченко все это время сопровождал президента. Вечером 21 февраля Янукович с семьей вылетел на двух вертолетах из резиденции "Межигорье" в Харьков, где все они пересели на два самолета Falcon и вылетели в неизвестном направлении.

Диспетчер передал экипажу команду Александра Турчинова вернуться на аэродром. Но самолеты приземлились в Донецке, где Янукович с охраной пересели в машины и уехали в сторону Крыма. Кортеж остановился у края поля в Запорожье и подал сигнал фарами. В этом месте приземлились три вертолета. На их бортах были изображены красные звезды, на пилотах — военная форма, но без шевронов.

"Я думаю, что это были вертолеты Российской Федерации", — сказал Резниченко. Вертолеты перевезли Януковича в Крым, где охранники покинули его.

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