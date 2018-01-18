Российский банкир задержан в Монако за хищение полумиллиарда рублей

В Монако задержан экс-глава одного из московских банков, которого обвиняют в хищении 500 миллионов рублей. Он был объявлен в розыск, сообщает пресс-служба МВД.

Расследование дела ведется с 2016 года и связано оно с договором купли-продажи закладных между банком и брокерами, которые занимались ипотекой. Банк купил ценные бумаги у организации, которая не вела никакой деятельности.

Некоторые СМИ указывают, что речь идет о бывшем главе правления Инвестиционного торгового банка Владимире Гудкове, которого в августе 2017 года заочно арестовали и объявили в международный розыск. По делу банкира проходят заместитель председателя правления, руководитель управления развития ипотечного кредитования и руководитель департамента кредитных операций банка, внештатный работник банка.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что законопроект, согласно которому бенефициантам и руководителями банков, доведенных до банкротства, на время закроют выезд за границу, разработан в Центробанке России. Предполагается, что поправки затронут также собственников и менеджмент негосударственных пенсионных фондов и страховых компаний. По словам собеседника агентства, документ уже концептуально одобрило Минэкономразвития.

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