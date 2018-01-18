Европейская турфирма обескрымила Украину

В Португалии туристической портал Viseu Now опубликовал карту Европы, где Украина изображена без Крыма. Об этом сообщило в своем "твиттере" украинское посольство в Португалии.

Фото: Twitter

Карта возмутила главу украинской дипмиссии Инну Огнивец. "Крым — это неотъемлемая часть Украины", — говорится в обращении Огнивец в редакцию Viseu Now, процитированном в посте.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что правозащитная организация Freedom House признала Крым российским регионом. На новой карте Украина является отдельной территорией.

Этот факт возмутил официальный Киев. Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев прокомментировал ситуацию на своей странице в социальной сети, заявив, что у него "нет слов". Правозащитники пояснили, что оценивают не по странам, а по территориям.

На это Арьев указал на то, что Донбасс на карте остался в составе Украины, хотя Киев эту территорию уже не контролирует. "Поэтому, отговорка не принимаются — принципы нарушены при любых обстоятельствах", — заявил он.

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