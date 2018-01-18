Китай научил беспилотники атаковать стаей. Видео

В Китае инженеры Национального оборонного научно-технологического института провели тестирование стаи малых беспилотников. Оно оказалось успешным, сообщает телеканала Hunan.



中国空军 - 国防科大试验无人机集群自主作战

Аппараты продемонстрировали быстрый взлет с бетонной полосы с уходом в сторону, объединение в воздушную группировку, перемещение в заданный район и выполнение различных задач: разведка, патрулирование местности в различных режимах и другие виды деятельности.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что руководство Объединенного конструкторское бюро (ОКБ) имени Симонова заявило о получении контракта на создание высокоскоростного БЛА самолетного типа. Как сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе, в рамках проекта предполагается создание тяжелого БЛА массой порядка 4-5 тонн, который будет летать со скоростью 750-950 километров в час.