В Киеве рассказали, как напугали и взбесили Россию

Председатель украинского парламента Андрей Парубий заявил, что Россия якобы "просто бесилась" от принятого Верховной радой закона о реинтеграции Донбасса.

"Для наших партнеров, США и Евросоюза, этот законопроект не критичен. Он приемлем и понятен. А Российская Федерация, это было видно по телеканалам, просто бесилась от этого закона, и по всем новостям они развернули целую пропагандистскую кампанию", — цитирует политика УНИАН.

Парубий добавил, что документ о реинтеграции — "самый большой страх России".

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что 18 января Верховная рада Украины приняла закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".

Сообщается, что "за" законопроект проголосовали 280 народных депутатов. Закон признает "временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" части территории Украины, в пределах которых вооруженные формирования и оккупационная администрация РФ установили и осуществляют общий контроль.

Согласно документа, "временная оккупация РФ территорий Украины, независимо от ее продолжительности, является незаконной и не создает для РФ никаких территориальных прав".

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!