Британское издание Daily Mail продолжает публиковать "жутко интересные" истории с севера России. В этот раз на сайте издания размещен поход жителя Якутска на Крестьянский рынок за рыбкой на строганину.
Видео закутанных продавцов, многообразной рыбы и самого якутянина, который больше часа бродил по рынку в поисках товара, привело британцев в ужас и в восторг.
"Пошел за рыбой на строганину. Местное время 17.00. Пока вел съемку торговых рядов руки замерзли до дикой боли. А продавцы стоят целый день укутанные", — подписал ролик автор.
Британцы ахали и удивлялись: для хранения рыбы не требуются холодильные камеры, а продавцы часами стоят на улице в 50-градусные морозы. Ролик быстро разошелся и по другим западным изданиям. Не исключено, что жителя Якутска, которые посмеиваются над британцами, включатся в игру на тему "что европейцам страсть, то россиянам в привычку" и наснимают еще роликов.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что британское издание Daily Mail с восторгом и ужасом написало о том, как жители Оймякона переживают 60-градусные морозы.
"В этой российской деревне настолько холодно, что новый электронный термометр, установленный в прошлом году, сломался, когда температура воздуха опустилась ниже -62 градусов", — восклицает автор статьи.
Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!
Когда стало известно, что РФ создает ядерную торпеду, способную уничтожить основные порты США, американцы не боялись: работа на годы. Но прошла лишь пара лет...
Президент Казахстана, посетив американского коллегу, вел себя очень уж подобострастно. Политолог Жумакадыр Акенеев увидел в их встрече повод для опасений Москвы
Президент Казахстана, посетив американского коллегу, вел себя очень уж подобострастно. Политолог Жумакадыр Акенеев увидел в их встрече повод для опасений Москвы
2 января 1909 года умер отец Иоанн Кронштадтский — один из самых "закрытых" святых ХIХ века, защитник бедных, исцелитель алкоголиков, ревнитель духовного брака.