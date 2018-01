Британцы опубликовали поход якутянина на рынок в 50-градусный мороз

Британское издание Daily Mail продолжает публиковать "жутко интересные" истории с севера России. В этот раз на сайте издания размещен поход жителя Якутска на Крестьянский рынок за рыбкой на строганину.



Fishing market Yakutsk. Now 49C' below zero.

Видео закутанных продавцов, многообразной рыбы и самого якутянина, который больше часа бродил по рынку в поисках товара, привело британцев в ужас и в восторг.

"Пошел за рыбой на строганину. Местное время 17.00. Пока вел съемку торговых рядов руки замерзли до дикой боли. А продавцы стоят целый день укутанные", — подписал ролик автор.

Британцы ахали и удивлялись: для хранения рыбы не требуются холодильные камеры, а продавцы часами стоят на улице в 50-градусные морозы. Ролик быстро разошелся и по другим западным изданиям. Не исключено, что жителя Якутска, которые посмеиваются над британцами, включатся в игру на тему "что европейцам страсть, то россиянам в привычку" и наснимают еще роликов.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что британское издание Daily Mail с восторгом и ужасом написало о том, как жители Оймякона переживают 60-градусные морозы.

"В этой российской деревне настолько холодно, что новый электронный термометр, установленный в прошлом году, сломался, когда температура воздуха опустилась ниже -62 градусов", — восклицает автор статьи.