Дамаск недоволен активностью Турции у собственных границ

18 января заместитель министра иностранных дел САР Фейсал Микдад заявил, что начало боевых действий Турции в сирийском Африне будут восприняты Дамаском как акт агрессии против суверенитета страны.

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По данным агентства Anadolu, генштаб Турции дал распоряжение привести войска на границе с Сирией в состояние повышенной боевой готовности для возможной операции в Африне.

О планируемом начале боевых действий в районе против вооруженных формирований сирийских курдов YPG заявил и вице-премьер Турции Бекир Боздаг.

«Мы предупреждаем руководство Турции - если оно начнет военные действия в регионе Африн, это будет воспринято как акт агрессии турецкой армии в отношении суверенитета территории Сирии», - прокомментировал ситуацию Микдад.

Напомним, как сообщала "Правда.Ру", в октябре Израиль нанес удар по позициям сирийских правительственных войск в провинции Кунейра.

Как говорится в сообщении командовании сирийской армии, "враждебный Израиль" атаковал одну из на Голанских высотах, что привело к материальному ущербу.

В то же время, как сообщает израильская армия, три сирийских орудия были атакованы после того, как по контролируемой еврейским государством части Голанских высот были выпущены пять снарядов.

Военные признают, что это случайный перелет в ходе боев правительственных войск с оппозицией, но все равно называют его недопустимым посягательством на суверенитет Израиля.