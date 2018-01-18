18 января заместитель министра иностранных дел САР Фейсал Микдад заявил, что начало боевых действий Турции в сирийском Африне будут восприняты Дамаском как акт агрессии против суверенитета страны.
По данным агентства Anadolu, генштаб Турции дал распоряжение привести войска на границе с Сирией в состояние повышенной боевой готовности для возможной операции в Африне.
О планируемом начале боевых действий в районе против вооруженных формирований сирийских курдов YPG заявил и вице-премьер Турции Бекир Боздаг.
«Мы предупреждаем руководство Турции - если оно начнет военные действия в регионе Африн, это будет воспринято как акт агрессии турецкой армии в отношении суверенитета территории Сирии», - прокомментировал ситуацию Микдад.
Напомним, как сообщала "Правда.Ру", в октябре Израиль нанес удар по позициям сирийских правительственных войск в провинции Кунейра.
Как говорится в сообщении командовании сирийской армии, "враждебный Израиль" атаковал одну из на Голанских высотах, что привело к материальному ущербу.
В то же время, как сообщает израильская армия, три сирийских орудия были атакованы после того, как по контролируемой еврейским государством части Голанских высот были выпущены пять снарядов.
Военные признают, что это случайный перелет в ходе боев правительственных войск с оппозицией, но все равно называют его недопустимым посягательством на суверенитет Израиля.
Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!
15 января два британских истребителя Eurofighter Typhoon были подняты в воздух с авиабазы Лоссимут в Шотландии на перехват российских бомбардировщиков Ту-160.
15 января два британских истребителя Eurofighter Typhoon были подняты в воздух с авиабазы Лоссимут в Шотландии на перехват российских бомбардировщиков Ту-160.
15 января стало известно, что российское правительство начало разработку санкций в отношении некоторых функционеров Всемирного антидопингового агентства (WADA).
2 января 1909 года умер отец Иоанн Кронштадтский — один из самых "закрытых" святых ХIХ века, защитник бедных, исцелитель алкоголиков, ревнитель духовного брака.