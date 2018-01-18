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Германия подала в ЕК положительное заключение на "Северный поток-2"

Мир

Германия подала в Еврокомиссию заключение на проект поправок в Газовую директиву, которая касается и "Северного потока-2". Поправки вводят ряд норм энергетического законодательства на все газопроводы на территории ЕС, пишут "Ведомости".

Германия подала в ЕК положительное заключение на

Это газопроводы, идущие из или в третьи страны. Как написали немецкие юристы, Еврокомиссия не продемонстрировала "объяснений или понятных аргументов, которые показали бы, как предложенные изменения могут способствовать целям Энергетического союза".

"Инициатива распространить на импортирующие в Европу газ трубопроводы требования о разделении поставщика и транзитера или "допуске третьих сторон" не имеет смысла", резюмирует Германия.

Юристы особо отметили, что предложенные ЕК изменения "не применимы ни с точки зрения европейского, ни с точки зрения международного права".

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