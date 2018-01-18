США впечатлил российский метод уничтожения дронов

В США сотрудник Центра военно-морской аналитики Сэмюэль Бендетт заявил о том, что Вашингтону для защиты от террористических атак беспилотников следует использовать российский метод. По мнению специалиста, теракты с использованием дронов, подобные нападению, которое пытались устроить боевики в Хмеймиме, станут происходить значительно чаще, сообщает National Interest.

Фото: mil.ru

Защитой от них станет радиоэлектронная борьба. "Россия уже говорит о еще большем усилении радиоэлектронной борьбы после сорванного теракта в Сирии", — поясняет Бендетт. А для отслеживания и уничтожения дронов противника следует полностью оснастить средствами РЭБ летательные аппараты, приведя в пример российские ВКС, которые установили систему радиоэлектронной борьбы на многофункциональный беспилотник "Орлан-10".

В этом случае радиоэлектронная борьба станет более экономичным вариантом борьбы с дронами, чем ракеты.

"Правда.Ру" ранее писала о том, что российские военные проводили испытания портативного электромагнитного оружия "Ступор", которое используется против беспилотников.

Тестирование подобных устройств началось около месяца назад, сообщается в публикации mil. today со ссылкой на директора московского предприятия ООО "Локационная мастерская", производящего эти "антидроны".

Раньше в боевых условиях подобные системы, специально созданные для борьбы с беспилотниками, не использовались. Обычно производители охотно предоставляют нашим военным эксплуатационные образцы, те стреляют по БПЛА боевиков.

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