Депутат Госдумы Николай Валуев совершил поездку на машине по заасфальтированному участку Крымского моста в компании кота по кличке Мостик.
Сообщается, что на пилотном участке автодорожной части моста через Керченский пролив уже появилось барьерное - металлическое и двухъярусное - ограждение и мачты освещения. Уровень удерживающей способности ограждение эквивалентно удару легковушки на скорости 100 км/час, а у грузового авто - 71 км/ч.
При этом установленные светильники полностью защищены от воздействия морского климата.
Валуев проехал за рулем Volkswagen по уже законченному участку вместе с котом по кличке Мостик.
"Правда.Ру" ранее писала о том, что российские строители соединили пролеты Керченского моста. Самая значимая для страны стройка успешно подходит к концу.
Как пишут в соцсетях, "потихоньку и не привлекая внимания, Крымский (он же Керченский) мост соединил два берега". Украинские пользователи писали, что "он рухнет через год-два. Знаете сколько там метров донных отложений? А плавучие северные льдины?!".
С российской стороны отмечали, что "этот мост будет стоять веками и напоминать Украине о Крыме, который она потеряла".
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