Валуев и кот Мостик открыли движение по Крымскому мосту

Депутат Госдумы Николай Валуев совершил поездку на машине по заасфальтированному участку Крымского моста в компании кота по кличке Мостик.

Фото: скриншот Youtube.com

Сообщается, что на пилотном участке автодорожной части моста через Керченский пролив уже появилось барьерное - металлическое и двухъярусное - ограждение и мачты освещения. Уровень удерживающей способности ограждение эквивалентно удару легковушки на скорости 100 км/час, а у грузового авто - 71 км/ч.

При этом установленные светильники полностью защищены от воздействия морского климата.

Валуев проехал за рулем Volkswagen по уже законченному участку вместе с котом по кличке Мостик.

"Правда.Ру" ранее писала о том, что российские строители соединили пролеты Керченского моста. Самая значимая для страны стройка успешно подходит к концу.

Как пишут в соцсетях, "потихоньку и не привлекая внимания, Крымский (он же Керченский) мост соединил два берега". Украинские пользователи писали, что "он рухнет через год-два. Знаете сколько там метров донных отложений? А плавучие северные льдины?!".

С российской стороны отмечали, что "этот мост будет стоять веками и напоминать Украине о Крыме, который она потеряла".