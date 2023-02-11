Медведев заявил, что "империями понукают бывшие неудачники-недомерки"

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что нынешние руководители Европы не идут ни в какое сравнение со своими великими предшественниками.

Бывший президент РФ назвал глав европейских государств жалкими дилетантами и интеллектуальными пигмеями.

Визит Владимира Зеленского в страны Европы он охарактеризовал как "чёс украинских вымогателей".

Российский политик уверен, что европейцы терпят национальное унижение, прислушиваясь к советам США.

Странами, которые когда-то были империями, по мнению экс-президента России, "понукают бывшие неудачники-недомерки".

Ранее Дмитрий Медведев рассказал, как Россия ответит на на поставки западного оружия Украине.