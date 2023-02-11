Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что нынешние руководители Европы не идут ни в какое сравнение со своими великими предшественниками.
Бывший президент РФ назвал глав европейских государств жалкими дилетантами и интеллектуальными пигмеями.
Визит Владимира Зеленского в страны Европы он охарактеризовал как "чёс украинских вымогателей".
Российский политик уверен, что европейцы терпят национальное унижение, прислушиваясь к советам США.
Странами, которые когда-то были империями, по мнению экс-президента России, "понукают бывшие неудачники-недомерки".
Ранее Дмитрий Медведев рассказал, как Россия ответит на на поставки западного оружия Украине.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российские десантники случайно развязали "маленькую войну" у Херсона. Они вышли пристрелять АГС, но всполошили украинских боевиков и дали им прикурить.