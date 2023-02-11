The Sun: войска ВС РФ будут рады, что ВСУ получат неубиваемый британский танк Challenger 2

Российские войска очень рады новости о том, что Запад принял решение поставить на Украину основные боевые машины. Об этом заявил высокопоставленный военный чиновник Британии на условиях анонимности. Если украинская армия потеряет танк Challenger 2, то ВС РФ получат доступ к "уникальным" новейшим технологиям, указал он.

По словам британских экспертов, "грозные" Challenger 2 защищены лучшей в мире бронёй Chobham, изготовленной из секретной смеси керамики, стали и амортизирующих составов.

"Это станет кошмаром, если один из них будет захвачен российскими войсками. Тогда военные учёные смогут свободно изучать бронетехнику и способы её поражения", — подчеркнул чиновник.

Challenger 2 только один раз был уничтожен в бою, и это было дружественным огнём в Ираке, отмечается в материале The Sun.