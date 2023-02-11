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Джо Байден потерял президента США

Мир

Глава Белого дома Джо Байден в очередной раз сделал нелепое заявление на публике. В этот раз американский лидер признался, что находится в постоянном поиске президента США.

Джо Байден потерял президента США

Во время своей речи в ходе собрания Национальной ассоциации губернаторов Байден рассказал, что фраза "президент Соединённых Штатов" заставляет его задуматься. Он начинает оглядываться по сторонам, пытаясь найти самого себя.

"Каждый раз, когда я слышу "президент Соединённых Штатов", я оглядываюсь и говорю: "Где он, чёрт возьми?" — заявил Байден.

Член Республиканской партии потребовали медицинского освидетельствования главы Белого дома на предмет пригодности на должность президента США.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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