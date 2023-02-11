С наступлением весны следует ждать ужесточения боевых действий на Украине. Об этом заявил представитель администрации президента США Джо Байдена Джон Кирби.
Он подчеркнул, что Россия будет продолжать наносить массированные удары в ходе спецоперации. Более того, ВС РФ воспользуются зимними месяцами, чтобы перевооружиться и пополнить запасы для начала масштабного наступления весной, считает Кирби.
"Видим ли мы это? Пока ещё нет. Но мы этого ждём, и, честно говоря, украинцы тоже", — отметил он на пресс-конференции в Белом доме.
Именно это является одной из причин усиления военной помощи от Запада, подчеркнул Кирби.
"Всё это призвано помочь Украине подготовиться к тому, что русские могут запланировать весной", — сказал он.
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