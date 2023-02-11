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Джон Кирби: весной ожидается ужесточение боевых действий в зоне СВО на Украине

Мир

С наступлением весны следует ждать ужесточения боевых действий на Украине. Об этом заявил представитель администрации президента США Джо Байдена Джон Кирби.

Джон Кирби: весной ожидается ужесточение боевых действий в зоне СВО на Украине

Он подчеркнул, что Россия будет продолжать наносить массированные удары в ходе спецоперации. Более того, ВС РФ воспользуются зимними месяцами, чтобы перевооружиться и пополнить запасы для начала масштабного наступления весной, считает Кирби.

"Видим ли мы это? Пока ещё нет. Но мы этого ждём, и, честно говоря, украинцы тоже", — отметил он на пресс-конференции в Белом доме.

Именно это является одной из причин усиления военной помощи от Запада, подчеркнул Кирби.

"Всё это призвано помочь Украине подготовиться к тому, что русские могут запланировать весной", — сказал он.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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