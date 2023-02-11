Премьер Украины Шмыгаль: ракетные атаки ВС РФ нанесли катастрофический ущерб энергетике

Энергосистема Украины понесла катастрофические потери: страна наполовину снизила атомную генерацию электроэнергии и лишилась практически всех теплоэлектростанций, заявил глава украинского правительства Денис Шмыгаль.

"Украина потеряла 44% атомной генерации, 75% мощности ТЭС и 33% блочных ТЭЦ", — написал премьер-министр Незалежной в своём Telegram-канале.

Он отметил, что весь урон был нанесён за последние четыре месяца.

Накануне стало известно, что после ракетной атаки ВКС РФ, в ходе которой был повреждён крупный энергообъект в Хмельницкой области, три украинские атомные станции перешли на сокращённый режим работы, а на Хмельницкой АЭС пришлось остановить энергоблок.