Энергосистема Украины понесла катастрофические потери: страна наполовину снизила атомную генерацию электроэнергии и лишилась практически всех теплоэлектростанций, заявил глава украинского правительства Денис Шмыгаль.
"Украина потеряла 44% атомной генерации, 75% мощности ТЭС и 33% блочных ТЭЦ", — написал премьер-министр Незалежной в своём Telegram-канале.
Он отметил, что весь урон был нанесён за последние четыре месяца.
Накануне стало известно, что после ракетной атаки ВКС РФ, в ходе которой был повреждён крупный энергообъект в Хмельницкой области, три украинские атомные станции перешли на сокращённый режим работы, а на Хмельницкой АЭС пришлось остановить энергоблок.
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