Киев должен отчётливо понимать, что западные страны не просто так поставляют Украине бесплатное вооружение, заявил британский обозреватель Мэттью Пэррис.
Он уверен, что Запад заслужил право голоса во время будущих российско-украинских мирных переговоров.
"Мы не можем допустить, чтобы создалось впечатление, что мы на Западе здесь просто поставляем бесплатное вооружение. Мы оплачиваем счета здесь. Не одному Зеленскому заказывать музыку", - пишет колумнист The Times.
По мнению обозревателя, у Зеленского нет права единолично обсуждать условия будущего перемирия, так как вооружение передавалось ВСУ на "определённых условиях".
Пэррис также признал, что ошибался насчёт грядущего разгрома российской армии. Теперь он уверен, что с Москвой нужно договариваться.
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