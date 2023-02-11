The Times: Запад оплачивает счета Украины, потому должен участвовать в переговорах с РФ

Киев должен отчётливо понимать, что западные страны не просто так поставляют Украине бесплатное вооружение, заявил британский обозреватель Мэттью Пэррис.

Он уверен, что Запад заслужил право голоса во время будущих российско-украинских мирных переговоров.

"Мы не можем допустить, чтобы создалось впечатление, что мы на Западе здесь просто поставляем бесплатное вооружение. Мы оплачиваем счета здесь. Не одному Зеленскому заказывать музыку", - пишет колумнист The Times.

По мнению обозревателя, у Зеленского нет права единолично обсуждать условия будущего перемирия, так как вооружение передавалось ВСУ на "определённых условиях".

Пэррис также признал, что ошибался насчёт грядущего разгрома российской армии. Теперь он уверен, что с Москвой нужно договариваться.