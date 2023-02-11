Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
РИА Новости: десантники ВС России не дают активизироваться ВСУ в ЛНР
Вучич предрёк эскалацию "неконтролируемого" конфликта в ближайшие полгода на Украине
Антонов: возобновление программ ССО США на Украине — неприкрытое участие в конфликте с РФ
Главы Аргентины и Колумбии потребовали прекращения огня на Украине: СВО укрепила НАТО
Flightradar: самолёты НАТО облетали места будущего взрыва на "Северном потоке" ещё летом
ВС США сбили у Аляски неизвестный летательный аппарат
DR: Турция осталась без помощи после землетрясения из-за Украины
Дочь уволенного из театра Моссовета Филиппенко: "Папа решил достать свою вышиванку"
В Удмуртии создали заповедник с редкими видами растений, птиц и амфибий

Германия: Европа вселила в украинцев нереалистичные ожидания

Мир

Евросоюз, предоставив Киеву статус кандидата на вступление в блок, породил у украинцев "нереалистичные" ожидания, заявили немецкие аналитики.

Германия: Европа вселила в украинцев нереалистичные ожидания

Как подчеркнули авторы, Украине "далеко" до вступления в Евросоюз.

"Зеленский приехал в Брюссель не только для того, чтобы поблагодарить за помощь, но и повторить своё требование о необходимости поставке Киеву современного оружия в преддверии возможной новой атаки России. Но неожиданно быстрое предоставление Украине статуса кандидата на вступление в союз порождает у её граждан "нереалистичные ожидания", — пишет Stuttgarter Nachrichten.

Экономика Украины находится на грани краха, проблема с олигархами так и не решена, кроме того, ЕС не уверен в соблюдении Киевом "демократических ценностей", что оставляет некие вопросы по быстрому вступлению Украины в союз с соблюдением всех устоявшихся механизмов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
МО Молдавии: воздушные границы нарушила ракета, направляющаяся в сторону Украины

Российский посол в Молдавии Олег Васнецов вызван в МИД республики на фоне возможного нарушения её воздушного пространства ракетой ВС РФ.

Минобороны Молдавии: воздушное пространство страны пересекла ракета, направляющаяся в сторону Украины
РВ: десантники ВС РФ под Херсоном вышли пристрелять гранатомёт, но всполошили ВСУ
Российские десантники случайно развязали "маленькую войну" у Херсона
Дочь уехавшего из РФ артиста Филиппенко считает, что отца уволили за украинскую вышиванку
Повреждён вертолёт Ми-35 ВКС РФ, прибыл Ми-8 спасать экипаж
Родившиеся 11 февраля Водолеи изобретательны - Знак зодиака Соломон Соловьев Жениться по любви не может ни один король Сергей Лебедев Маленьких и беззубых динозавров нашли учёные из Бразилии Ирина Шлионская
"Цивилизованный мир" отвернулся от пострадавшей от землетрясения Сирии в угоду США
ВКС РФ уничтожили цели в Харькове, Запорожье и Днепропетровске
Установлена личность всушника, устроившего расправу над безоружными бойцами
Установлена личность всушника, устроившего расправу над безоружными бойцами
Последние материалы
РИА Новости: десантники ВС России не дают активизироваться ВСУ в ЛНР
Германия: Европа вселила в украинцев нереалистичные ожидания
Вучич предрёк эскалацию "неконтролируемого" конфликта в ближайшие полгода на Украине
Антонов: возобновление программ ССО США на Украине — неприкрытое участие в конфликте с РФ
Главы Аргентины и Колумбии потребовали прекращения огня на Украине: СВО укрепила НАТО
Flightradar: самолёты НАТО облетали места будущего взрыва на "Северном потоке" ещё летом
ВС США сбили у Аляски неизвестный летательный аппарат
DR: Турция осталась без помощи после землетрясения из-за Украины
Дочь уволенного из театра Моссовета Филиппенко: "Папа решил достать свою вышиванку"
В Удмуртии создали заповедник с редкими видами растений, птиц и амфибий
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников