Германия: Европа вселила в украинцев нереалистичные ожидания

Евросоюз, предоставив Киеву статус кандидата на вступление в блок, породил у украинцев "нереалистичные" ожидания, заявили немецкие аналитики.

Как подчеркнули авторы, Украине "далеко" до вступления в Евросоюз.

"Зеленский приехал в Брюссель не только для того, чтобы поблагодарить за помощь, но и повторить своё требование о необходимости поставке Киеву современного оружия в преддверии возможной новой атаки России. Но неожиданно быстрое предоставление Украине статуса кандидата на вступление в союз порождает у её граждан "нереалистичные ожидания", — пишет Stuttgarter Nachrichten.

Экономика Украины находится на грани краха, проблема с олигархами так и не решена, кроме того, ЕС не уверен в соблюдении Киевом "демократических ценностей", что оставляет некие вопросы по быстрому вступлению Украины в союз с соблюдением всех устоявшихся механизмов.