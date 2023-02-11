Вучич предрёк эскалацию "неконтролируемого" конфликта в ближайшие полгода на Украине

Президент Сербии Александр Вучич предрёк сильнейшую эскалацию конфликта в ближайшие полгода. По его словам, мир ждёт самый острый кризис со времён Второй мировой войны.

При этом Вучич уточнил, что конфликтов будет много и они будут только нарастать.

"То, что было до этого, это почти ничто по сравнению с тем, что нас ожидает. <…> Знаю, что дальше нас ждёт большая эскалация, и я надеюсь, что некоторые люди понимают, что она нам не нужна. В следующие пять или шесть месяцев будут самые тяжёлые конфликты", — заявил Вучич на брифинге.

Украинский конфликт будет только усугубляться и перейдёт в "неконтролируемую" фазу. На фоне поставок Украине западного оружия, эскалация на геополитической арене будет накаляться, резюмировал Вучич.