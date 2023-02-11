Президенты Аргентины и Колумбии Альберто Фернандес и Густаво Петро выступили за скорейшее мирное урегулирование конфликта на Украине.
Как сообщает RT, главы государств Латинской Америки призвали Россию и Украину сесть за стол переговоров.
"Мы призываем активизировать дипломатические усилия для установления прекращения огня и проведения мирных переговоров", — гласит заявления лидеров двух стран, которые призвали привлечь к ответсвенности виновников военных преступлений.
Фернандес и Петро считают, что спецоперация на Украине поспособствовала укреплению НАТО.
Президент Аргентины отметил, что не собирается прекращать дипломатические отношения с Россией, а представители Колумбии заявили о гибели своих граждан, которые воевали в рядах ВСУ.
Ранее сообщалось, что Латинская Америка отказалась оказывать военную помощь Украине.
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