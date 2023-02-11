Главы Аргентины и Колумбии потребовали прекращения огня на Украине: СВО укрепила НАТО

Президенты Аргентины и Колумбии Альберто Фернандес и Густаво Петро выступили за скорейшее мирное урегулирование конфликта на Украине.

Как сообщает RT, главы государств Латинской Америки призвали Россию и Украину сесть за стол переговоров.

"Мы призываем активизировать дипломатические усилия для установления прекращения огня и проведения мирных переговоров", — гласит заявления лидеров двух стран, которые призвали привлечь к ответсвенности виновников военных преступлений.

Фернандес и Петро считают, что спецоперация на Украине поспособствовала укреплению НАТО.

Президент Аргентины отметил, что не собирается прекращать дипломатические отношения с Россией, а представители Колумбии заявили о гибели своих граждан, которые воевали в рядах ВСУ.

Ранее сообщалось, что Латинская Америка отказалась оказывать военную помощь Украине.