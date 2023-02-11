ВС США сбили у Аляски неизвестный летательный аппарат

Американские Вооружённые силы сбили неизвестный летательный аппарат в районе штата Аляска, он находился на высоте более 12 тысяч метров, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Как подчеркнул Кирби, в США не знают, какой стране принадлежит аппарат.

"Объект летел на высоте 40 тыс. футов (12,1 тыс. метров) и представлял обоснованную угрозу безопасности гражданских полётов. Из-за предосторожности по рекомендации Пентагона президент Байден отдал приказ ВС сбить объект, что они и сделали, когда тот находился над нашими территориальными водами, которые сейчас покрылись льдом", — пояснил Кирби на брифинге.

По словам представителя Совета нацбезопасности, США рассчитывают поднять обломки аппарата, чтобы провести экспертизу и уточнил, кому он принадлежит и для каких целей используется.