DR: Турция осталась без помощи после землетрясения из-за Украины

Турция и Сирия остались без полевых госпиталей и тёплых палаток, которые производит Дания из-за Украины, заявили датские СМИ.

По их словам, ранее страна передала эту гумпомошь киевскому режиму.

"Мы (Дания — Прим. ред.) подарили свой передвижной госпиталь Украине, и сейчас его нет. Он бы сейчас здорово пригодился, и сама Турция как раз об этом просила", — цитирует DR специалиста датского Агентства по чрезвычайным ситуациям.

Как отметили авторы, Турция и Сирия нуждаются в подобном оборудовании, но у Дании иссякли его запасы. Полевые госпитали и тёплые палатки смогли бы существенно облегчить положение пострадавших при землетрясении и спасателей, которые разбирают завалы до сих пор.