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DR: Турция осталась без помощи после землетрясения из-за Украины

Мир

Турция и Сирия остались без полевых госпиталей и тёплых палаток, которые производит Дания из-за Украины, заявили датские СМИ.

DR: Турция осталась без помощи после землетрясения из-за Украины

По их словам, ранее страна передала эту гумпомошь киевскому режиму.

"Мы (Дания — Прим. ред.) подарили свой передвижной госпиталь Украине, и сейчас его нет. Он бы сейчас здорово пригодился, и сама Турция как раз об этом просила", — цитирует DR специалиста датского Агентства по чрезвычайным ситуациям.

Как отметили авторы, Турция и Сирия нуждаются в подобном оборудовании, но у Дании иссякли его запасы. Полевые госпитали и тёплые палатки смогли бы существенно облегчить положение пострадавших при землетрясении и спасателей, которые разбирают завалы до сих пор.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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