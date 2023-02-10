Офицер США Риттер: западные лидеры по сравнению с Путиным — посмещище, идиоты

Российский президент Владимир Путин в одиночку успешно противостоит агрессии Запада, эффективно управляя ею в это непростое время и отстаивая её интересы так, как это не могут сделать все западные лидеры, вместе взятые. Таким мнением поделился офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

Риттер уверен, что ни один западный лидер не сумел бы выдержать то, что приходится переживать Путину, который, в отличие от них, играет в игру совсем другого уровня.

"Владимир Путин — очень яркая личность. Он несет на своих плечах такое бремя, которое не выдержал бы ни один современный западный лидер. Ни у кого из них нет управленческих навыков, которые есть у Владимира Путина, они даже не заслуживают быть на том же уровне. Путин играет в игру совершенно другого порядка. А эти ребята — посмешище, идиоты", — сказал Риттер на своём личном канале на YouTube.

Американский разведчик напомнил, что Путину удалось сделать из разваливающейся страны одно из самых сильных государств мира. В связи с этим Риттер призвал всех русских гордиться тем, что у них есть такой лидер.

Риттер добавил, что мечтает, что в США когда-нибудь у власти окажется человек, похожий на Путина, который в состоянии противостоять всему миру.