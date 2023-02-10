Политолог Мендкович: Запад демонстративно отказывает в помощи Сирии, гибель людей ему на руку

Политолог Никита Мендкович объяснил, почему Запад отказывает в помощи Сирии, которая сейчас мучительно переживает последствия жуткой трагедии — мощного землетрясения, которое нанесло ей не меньший ущерб, чем соседней Турции.

И если в Турцию западные страны направили своих спасателей и гуманитарную помощь, то про Сирию он демонстративно "забыл" ввиду того, что она находятся под санкциями ЕС и США.

Эксперт напомнил, что Турция получает поддержку Запада, так как является членом НАТО, в то время как против Сирии ЕС и США уже много лет ведут гибридную войну, развязанную в результате нескольких цветных революций. Запад старается уничтожить светский режим, активно поддерживая боевиков-террористов, добавил политолог.

И недавняя масштабная трагедия нисколько не сдвинула Запад с выбранного курса против Дамаска, он по-прежнему старается задавить Сирию, отказывая ей в гуманитарной и экономической помощи.

"США в настоящий момент ведут агрессивную прокси-войну, направленную на колонизацию ряда государств, включая Россию и Сирию. Естественно, их интересы подразумевают любые жертвы со стороны противника: разрушения и гибель людей. Вполне естественно, что они не стремятся оказывать поддержку народам, которых хотят превратить в своих рабов", — отметил Мендкович в беседе с ФАН.