Подоляк: Киев не получал предложений по поводу обмена украинских территорий на мир

По словам советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка, Киев не получал предложений, в рамках которых ему бы предлагалось отдать часть украинских территорий в обмен на мир.

"Никто не предлагал Украине — официально или неофициально — обмен территории на мир. Это был бы абсолютный нонсенс. Никакого мира не будет, если десять или двадцать, или тридцать процентов территории страны перейдут России. В этом случае война будет попросту продолжаться, только в другом измерении, в другом виде", — сказал Подоляк в интервью немецкому изданию Die Welt*.

Подоляк уточнил, что если бы Киев получил такое предложение и ответил на него согласием, это означало бы, что Украина капитулировала, а Россия — победила.

Ранее в швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung появилась статья, автор которой утверждает, что в середине января 2023 года глава ЦРУ направил Киеву и Москве предложение о мирном урегулировании украинского конфликта. Согласно предложенному плану, Киев должен был отдать России "примерно 20% территории Украины". Российская сторона эту информацию опровергла.

* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.