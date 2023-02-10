"Страна": Зеленский получил тревожный сигнал в вопросе поставок оружия Киеву

Запад направил президенту Украины Владимиру Зеленскому "тревожный сигнал" в плане поставок вооружения Киеву, который может в корне переломить текущую ситуацию в украинском конфликте. Такое мнение высказал обозреватель Руслан Бортник.

Автор напомнил, что Зеленский не смог уговорить своих западных союзников передать Киеву истребители, из-за чего украинским властям следует насторожиться.

Бортник отметил, что у украинских войск заканчивается всё оружие — западное и советское, боеприпасы, все виды техники, артиллерия и даже патроны.

"Всё это ставит вопросы о возможности вести наступление и даже оборону. И вот президенту, казалось бы, удалось переломить ситуацию с западными танками. Их дают, но потом, а сейчас немного и даже те — не сразу все. Но с самолётами так пока не получилось", — отметил Бортник в материале для издания "Страна".

В поездке по Европе, совершённой на текущей неделе, Зеленский снова просил у Запада больше оружия для Украины, и, в частности, истребители.