Пушилин: для завершения противостояния РФ и НАТО нужна конференция типа Ялтинской

По мнению врио главы ДНР Дениса Пушилина, противостояние между Россией и НАТО можно завершить только посредством проведения второй Ялтинской конференции, на которой стороны смогут обсудить новый миропорядок.

Пушилин уверен, что конфликт НАТО и РФ сохранится, даже когда будет освобождена вся территория Украины — в мировых СМИ нарастает антироссийская агрессия, и русофобские настроения со стороны некоторых стран — Польши, Прибалтики — просто зашкаливают.

"Я для себя в рамках тех личных дискуссий, это не государственная позиция, я вижу это — новая Ялтинская конференция, теперь по новому мироустройству. Помните, Иосиф Виссарионович говорил, что цель Ялтинской конференции — установить мир на 50 лет. Он продержался больше. Сейчас нужно создать такие предпосылки изначально для такой конференции. Где она будет — в Донецке ли, в Севастополе, к примеру… По-другому я не вижу, как эту ситуацию откатить назад… Градус слишком высок для того, чтобы это закончилось само собой", — сказал Пушилин журналистам.

Врио главы ДНР отметил, что, по его мнению, такая конференция — это единственный способ завершить нарастающий международный конфликт.

Ранее Пушилин сообщил, что не считал, что выполнение Минских договорённостей может к чему-то привести. Всем было понятно, что Киев не намерен их выполнять, поэтому в Донбассе с самого начала понимали, что их будущее — исключительно с Россией.