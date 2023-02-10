Премьер-министр Моравецкий настаивает на отправке Саакашвили на лечение в Польшу

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил Михаилу Саакашвили пройти лечение в Варшаве.

Польский премьер огласил предложение властей республики на пресс-конференции по итогам саммита Евросоюза в Брюсселе.

"Мы опасаемся, что в Грузии Саакашвили может столкнуться с чем-то плохим. Если страна хочет рассчитывать на вступление в ЕС, то грузинское правительство должно серьёзно воспринять этот призыв", — цитирует слова Моравецкого агентство Reuters.

Ранее с подобным призывом к Тбилиси обращалось МИД Украины.

Напомним, в начале февраля суд отказал экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили в отсрочке наказания и освобождении в связи с ухудшением здоровья.