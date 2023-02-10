Спикер ВВС Украины Игнат: ракеты РФ всё-таки залетали в воздушное пространство Румынии

Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат настаивает на том, что российские ракеты всё-таки залетали в воздушное пространство Румынии, хотя Бухарест это не подтверждает. Он подчеркнул, что над территорией республики пролетели две ракеты "Калибр".

"Есть радиолокационные данные, средства объективного контроля. Безусловно, страны-члены НАТО тоже наблюдали за этой ситуацией. Думаю, что будут материалы в подтверждение этого", — заявил на спецбрифинге Игнат.

Ранее спикер ВВС объяснил, что украинские войска могли сбить "Калибры", летящие над Молдавией и Румынией, но не сделали этого из-за высоких рисков для населения.