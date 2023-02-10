Захарова уверена, что США и дальше будут заниматься подрывом газопроводов, если их не остановят

Соединённые Штаты и дальше будут проводить подрывы газопроводов, пока не найдётся тот, кто сможет их остановить. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова отметила, что США уже занимались подрывами в прошлом.

Представитель ведомства напомнила, что за полгода до того, как началась спецоперация на Украине, президент США Джо Байден обещал сделать всё возможное, чтобы "Северный поток" не смог заработать.

Вы [США] этим [подрывами] занимались, занимаетесь и будете заниматься, пока вас не остановят, — сказала Захарова в ходе брифинга.