На Украине оказались повреждены четыре ТЭС

Энергохолдинг ДТЭК сообщил о повреждении четырёх украинских теплоэлектростанций.

По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в шести регионах страны повреждения получили объекты тепловой и гидрогенерации, а также высоковольтная инфраструктура. В ряде областей Украины введены аварийные отключения электроэнергии.

"Сегодня, 10 февраля, в результате ночных и дневных вражеских обстрелов повреждены четыре ТЭС "ДТЭК Энерго". В результате обстрела серьёзно повреждено оборудование ТЭС. После окончания атаки энергетики оперативно начали ликвидацию её последствий", — отметили в ДТЭК.

В пятницу во всех регионах Украины объявили воздушную тревогу. Взрывы были слышны в Одесской, Полтавской, Львовской, Киевской, Харьковской, Днепропетровской и других областях. Целями атаки стали объекты энергетической инфраструктуры.