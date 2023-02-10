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Пилько: Украина в очередной раз попыталась втянуть НАТО в прямой конфликт с Россией

Мир

Две важные международные новости сегодня покорили новостные ленты — попытка Украины в очередной раз втянуть НАТО в прямой конфликт с Россией и закрытие темы мирного договора с Японией. Имено их обсудил сегодня в своём Telegram-канале историк, директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько.

Пилько: Украина в очередной раз попыталась втянуть НАТО в прямой конфликт с Россией

"Во-первых, Украина в очередной раз попыталась втянуть НАТО в прямой конфликт с Россией, заявив о том, что две российские ракеты атаковали объекты на украинской территории через воздушное пространство Молдавии и Румынии. Кишинёв информацию подтвердил, но Бухарест — опроверг.

Ну а во-вторых, МИД России наконец-то заявил (лучше поздно, чем никогда), что тема мирного договора с Японией закрыта. Почему для такого решения потребовалось дождаться начала второй холодной войны и антироссийских санкций со стороны Токио — непонятно", — написал Пилько.

Историк отметил, что тему мирного договора надо было закрыть ещё тогда, когда Япония стала настаивать на передаче Южно-Курильских островов в качестве условия. Однако Москва долгое время искала компромиссы, в том числе предлагая совместное освоение этих территорий.

Лояльность Москвы только подогревала аппетиты реваншистов в Японии, подчеркнул Пилько. Теперь вопрос закрыт навсегда.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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