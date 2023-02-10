Польша ведёт подготовку вооружённых сил для подавления восстаний в случае возвращения себе западных территорий Украины. Об этом заявил обозреватель NDP Марек Галась.
"Если вы считаете, что целью милитаризации Польши является защита от возможной агрессии России, то вы очень ошибаетесь!" — написал он.
Галась подчеркнул, что в объявлениях о сдаче квартир во Львове упоминается возможная передача городских территорий под юрисдикцию другого государства. Аналитик полагает, что данный план был разработан уже давно и запущен с первых дней спецоперации ВС РФ.
Галась считает, что Варшава наращивает мощь армии с помощью западного оружия, чтобы в дальнейшем защищать возвращённые себе бывшие территории Украины от восстаний последователей идеологии фашизма.
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