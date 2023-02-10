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Захарова: визит Зеленского в Британию похож на гастроли "цирка уродов"

Мир

По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, поездку украинского лидера Владимира Зеленского в Европу можно сравнить с гастролями "цирка уродов".

Захарова: визит Зеленского в Британию похож на гастроли "цирка уродов"

Представитель ведомства рассказала, как Зеленского водили по разным залам, показывая его публике как "чудовище", ответственное за развязывание кровавой бойни.

"Зеленского возили из зала в зал, его показывали и демонстрировали общественности, миру предъявили то чудовище, которое было наделено функциями развязать кровавую бойню. Такое можно увидеть только в цирке уродов. Весь этот цирк проходил на фоне сообщений о том, как ВСУ расстреливают военнопленных", — сказала Захарова на брифинге.

Визит Зеленского в Британию состоялся 8 февраля. В ходе своей поездки президент Украины произнёс речь перед британским парламентом, посмотрел, как тренируют солдат ВСУ, а также нанёс визит в Букингемский дворец, где пообщался с монархом Карлом III.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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