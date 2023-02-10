Руководитель МИД РФ Сергей Лавров предостерёг страны от попыток уничтожить, "расчленить" Россию. Как подчеркнул министр, она способна защитить себя.
"Мы выйдем из этого противостояния более окрепшими", — предупредил глава ведомства на мероприятии по случаю Дня дипломатического работника.
По словам Лаврова, люди, которые намерены ослабить Москву, стремятся контролировать экономические связи и всю мировую политику. Запад навязывает "свои правила" вместо международного права, добавил министр.
Ранее руководитель МИД РФ обвинил председателя Европарламента Жозепа Борреля в расизме.
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