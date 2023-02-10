Лавров предупредил Запад, что Россия выйдет из противостояния окрепшей

Руководитель МИД РФ Сергей Лавров предостерёг страны от попыток уничтожить, "расчленить" Россию. Как подчеркнул министр, она способна защитить себя.

"Мы выйдем из этого противостояния более окрепшими", — предупредил глава ведомства на мероприятии по случаю Дня дипломатического работника.

По словам Лаврова, люди, которые намерены ослабить Москву, стремятся контролировать экономические связи и всю мировую политику. Запад навязывает "свои правила" вместо международного права, добавил министр.

Ранее руководитель МИД РФ обвинил председателя Европарламента Жозепа Борреля в расизме.