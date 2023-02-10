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Политик Филиппо назвал безумием слова Макрона про поставки оружия на Украину

Мир

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает направить на Украину военные самолёты. Политик Флориан Филиппо жёстко раскритиковал слова французского лидера и отметил, что Западу следует прекратить накачивать Киев деньгами и оружием.

Политик Филиппо назвал безумием слова Макрона про поставки оружия на Украину

"Он только что заявил об этом в Брюсселе. Безумие! Это делается для того, чтобы усугубить конфликт и целиком опустошить французскую армию!" — указал политик в социальных сетях.

Филиппо подчеркнул, что так называемая военная помощь ВСУ со стороны США и Европы является "топливом войны".

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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