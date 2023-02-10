Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает направить на Украину военные самолёты. Политик Флориан Филиппо жёстко раскритиковал слова французского лидера и отметил, что Западу следует прекратить накачивать Киев деньгами и оружием.
"Он только что заявил об этом в Брюсселе. Безумие! Это делается для того, чтобы усугубить конфликт и целиком опустошить французскую армию!" — указал политик в социальных сетях.
Филиппо подчеркнул, что так называемая военная помощь ВСУ со стороны США и Европы является "топливом войны".
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