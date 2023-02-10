Французы назвали орден Почётного легиона шоколадной медалью после слов Макрона о Путине

Читатели французского издания Le Figaro высмеяли слова президента Эммануэля Макрона о намерении забрать у российского лидера Владимира Путина орден Почётного легиона. Пользователи Сети подчеркнули, что награда не является настолько ценной, чтобы угрожать этим.

Один из комментаторов с иронией отметил, что Путин не сможет оправиться после удара Макрона "по самому больному".

"Бедный Путин, он будет травмирован, как он это перенесёт!" — указал юзер под ником charly bravo 58.

Читатели назвали орден шоколадной медалью и заявили, что этим бесполезным украшением злоупотребляют. Президент России почувствует всю нелепость планов Парижа, если они будут реализованы, отметили в Сети.

"Макрону пришлось очень-очень крепко сжать свои маленькие кулачки, чтобы принять это решение", — заметил Pignon.